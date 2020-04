Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) 2019-cu il üzrə maliyyə hesabatı verən siyasi partiyalar məlum olub.

"Report" xəbər verir ki, ötən il üzrə maliyyə hesabatını təqdim edən siyasi partiyaların sayı 32 olub.

Bunlar aşağıdakılardır:

1. Yeni Azərbaycan Partiyası

2. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası

3. Azərbaycan Liberal Partiyası

4. Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası

5. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası

6. Böyük Quruluş Partiyası

7. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası

8. Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası

9. Azərbaycan Kommunist Partiyası

10. Müsavat Partiyası

11. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası

12. Müasir Musavat Partiyası

13. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası

14. “Milli Vəhdət” Partiyası

15. “Birlik” Partiyası

16. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası

17. Azərbaycan Təkamül Partiyası

18. Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası

19. “Ana Vətən” Partiyası

20. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası

21. “Qorqud” Partiyası

22. Vahid Azərbaycan Partiyası

23. Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası

24. Azərbaycan Yurddaş Partiyası

25. Azərbaycan Xalq Partiyası

26. “Azərbaycan Mübarizləri” Partiyası

27. Vətəndaş Birliyi Partiyası

28. Demokratik İslahatlar Partiyası

29. Aydınlar Partiyası

30. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası

31. Böyük Azərbaycan Partiyası

32. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası

Qeyd edək ki, aprelin 1-də siyasi partiyaların Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) 2019-cu il üzrə maliyyə hesabatı təqdim etmələri üçün nəzərdə tutulan müddət başa çatır. Bu günədək Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatından keçən 55 siyasi partiyadan 32-si MSK-ya maliyyə hesabatı təqdim etsə də, 23 siyasi partiya hələ də hesabatı təqdim etməyib.



