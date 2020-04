Gürcüstanda təsdiqlənən koronavirusa yoluxma hallarını sayı 108-ə çatıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökumətinin koronavirusla bağlı xüsusi rəsmi saytında bildirilib.

Koronaviruslu xəstələrin 20-si sağalıb. Hazırda ölkədə 88 aktiv infeksiya daşıyıcısı var.

Karantində 5 114, stasionar nəzarətdə isə 263 nəfər saxlanılır.



