ABŞ-da yeni növ koronavirus sürətlə yayılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusa yoluxanların xəstəxanalara yerləşdirilməsində problemlər yaşanan ölkədə qeydə alınan görüntülər insanların narazılığına səbəb olub. Belə ki, sığınacaqlarda yaşayan evsizlər açıq havada - avtodayanacaqda karantinə alınıblar.

Qeyd edək ki, son rəqəmlərə görə, ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 143 mindir. Koronavirus səbəbindən ölənlərin sayı isə 2 mini keçib.

Mənbə: haberler.com

