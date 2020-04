Türkiyənin qalmaqallı müğənnisi Ebru Polat sosial şəbəkə paylaşımına görə kəskin tənqid edilib.

Milli.Az Türkiyə mətbuatına istinadla bildirir ki, ifaçı şəxsi Instagram hesabında erotik videosunu yayaraq evdə qalmaqdan sıxıldığını etiraf edib.

"Karantin bitsin, gündə biriylə sevgili olacam, bu qədər vaxt yalnız qalmağımın heyfini çıxacam", - o, Instagram-da yazıb.

İsmayıl

Milli.Az

