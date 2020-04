Azərbaycanın tanınmış qarmon ifaçısı, professor Xanlar Cəfərov 64 yaşında dünyasını dəyişib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Hacı Nuran Hüseynov sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, X.Cəfərov 1956-cı il fevralı 2-si Bakının Əmircan kəndində anadan olub.

Allah rəhmət eləsin!



