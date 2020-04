Onlayn rejimdə işimizi düzgün təşkil edə bilmişik - Akif Aşırlı

“Azərbaycan nəşriyyatının fəaliyyətini və yayım şirkətlərinin öz işini təşkil edəcəyi günü gözləyirik”.



Bu sözləri Publika.az-a açıqlamasında “Şərq” qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı deyib.

Baş redaktor bildirib ki, qəzetin saytı öz fəaliyyətini davam etdirməkdədir: “Qəzetimizin çap funksiyası hələ ki, aktiv deyil. Səbəb isə 19 mart tarixindən etibarən tətildə olmağımızdır. Ancaq artıq tətil başa çatıb. Nəşriyyat hələlik çalışmır. Azərbaycan Nəşriyyatının fəaliyyətini və yayım şirkətlərinin öz işini təşkil edəcəyi günü gözləyirik.

Onlayn rejimdə öz işimizi düzgün şəkildə təşkil edə bilmişik. Karantin günlərində iş rejimini evdən həyata keçiririk. Evdən idarə etmək çox rahatdır. Koordinasiyamız vatsap platforması üzərindəndir. Yəni jurnalistlərlə əlaqəmiz mütəmadidir. Onların hansı materialı işlədiyi barədə daim məlumatlıyıq. Mövzuları da oradan müəyyən edirik. Müzakirələrimizi açıq şəkildə aparırıq. 5 dəqiqə intervalında isə xəbərlərimizi yeniləyirik”.

Məhərrəm Əliyev

