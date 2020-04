Yava adasında yaşayan panqolinlərdə genetik baxımdan SARS-CoV-2-yə bənzəyən koronaviruslar aşkar edilib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Sidneyin və Çinin bir sıra universitetlərinin araşdırmaçıları aşkar edib.

Bunun üçün alimlər 18 panqolinin qanını, həmçinin ağ ciyər və bağırsaq hüceyrələrini təhlil edib.

Mütəxəssislərin aldığı 43 nümunədən altısında koronaviruslar aşkar edilib.

Onların SARS-CoV-2 ilə bənzərliyi 85,5-92,4% təşkil edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.