Koronavirusun daha bir yeni əlaməti açıqlandı

Amerikalı həkimlər bəzi pasientlərdə aşkarlanan konyunktivitin koronavirus əlaməti ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq yayıblar.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Amerika Oftalmologiya Akademiyası açıqlama yayıb.

Çindən gələn məlumatlara görə, koronavirusa yoluxan hər 30 xəstədən birinə konyunktivit diaqnozu qoyulub.

Amerikalı həkimlər tərəfindən aparılan başqa bir araşdırmaya görə isə, Çində koronavirus xəstəsi 1099 nəfərdən 19-da konyunktivit aşkarlanıb.

Məlumatların ölkə üzrə 30 xəstəxanadan toplandığı qeyd olunub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.