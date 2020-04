Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti insanları evdə qalmağa səsləyən sosial çarx təqdim edib.

BŞİH-in Mətbuat xidmətindən

Publika.az-a verilən məlumata görə, sosial çarx əhalinin çağırışlara və tövsiyələrə əməl etməsinə təsir göstərnək məqsədilə hazırlanıb.

Həmin video-sujeti təqdim edirik.

