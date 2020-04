Artıq çəkili insanlar koronavirusu daha ağır keçirir - Araşdırma

Rusiyalı alimlər koronavirus və piylənmə arasında əlaqəni müəyyən ediblər.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "İzvestiya" xəbər yayıb.

Məlumata görə, yoluxucu və xroniki xəstəliklər zamanı bədən kütləsi indeksi insanın yaşaması ilə birbaşa əlaqəlidir: indeks nə qədər yüksək olsa, ürək-damar xəstəliyi və ya ikinci tip diabet xəstəliyinə tutulma ehtimalı bir o qədər çox olar.

Virusoloqlar və dietoloqlar piylənmə ilə bağlı problemi olan insanlarda COVID-19 epidemiyasının gedişatının daha ağır olacağını düşünürlər.

