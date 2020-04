Bakıda fəaliyyət göstərən ekspres marşrut xətlərinə yeni avtobuslar buraxılıb.

Bu barədə Milli.Az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, yeni avtobuslar M3 Ekspress xətti ("Koroğlu"m/s-"28 May" m/s) üzrə fəaliyyətə başlayıb.

Marşrut üzrə daşımalar 18 metrlik avtobuslarla həyata keçirilir.

Milli.Az

