Karantində olan model: "Saçlarımı kəsdim, bundan sonra kimə lazımam" - FOTOLAR

24 yaşlı Amerikalı model İrland Baldvin koronavirusdan qorunmaq üçün evində özünü karantinə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bütün gününü evində keçirən Baldvin sosial media hesabından etdiyi paylaşımda saçlarını kəsdiyini bildirib. Koronavirus səbəbindən gözəllik salonuna gedə bilmədiyini deyən model "Saçlarımı kəsdim, çünki artıq kimə lazımam" deyə qeyd edib.

Yarım milyondan çox izləyicisi olan modelin bu paylaşımı marağa səbəb olub.Bundan öncə model güzgü qarşısında çəkdiyi dekoltəli fotolarla gündəm olmuşdu.

