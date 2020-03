Dünyada koronavirusa görə bütün insanlar karantin şərtlərinə uyğun olaraq evdə qalmağa,lazım olmadıqca çölə çıxmamağa səy göstərirlər.Karantin müddətində ən çox darıxan da uşaqlardır. Onların virus səbəbindən evdə vaxt keçirməyə məcbur olması ortaya bəzən maraqlı görüntülər çıxarır.

Metbuat.az dünyada valideynlərin, sosial şəbəkələrdə uşaqlarının necə əyləndikləri ilə bağlı görüntülərini paylaşır.

mənbə.Dailymail.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.