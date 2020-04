"Rospotrebnadzor"un ("İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və insan rifahına nəzarət üzrə Federal Xidmət") alimləri koronavirusu dəqiq müəyyən edən test hazırlayıblar.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, test artıq sınaqdan keçirilib və Rusiyada istifadə olunmaq üçün qeydiyyata alınıb.

Yeni test SARS-CoV-2-ni sürətlə aşkarlamaqla yanaşı, onu digər qohum viruslardan ayırmaq imkanı da yaradır.

Milli.Az

