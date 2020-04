Cəlilabad rayonunda evdən külli miqdarda pul oğurlamış şəxs tutulub.

Publika.az xəbər verir ki, Cəlilabad RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki evlərin birindən 1.200.000 rubl (31.800 manat), 19.500 ABŞ dolları və 15.000 manat, habelə qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini E.İbayev saxlanılıb.

Tutulan şəxs ətrafında əlavə araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.