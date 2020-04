Bu gecə Qubanın dağları yenidən ağ rəngə bürünüb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ötən günün ikinci yarısında rayonda yağışlı hava qara çevrilib. Qar daha çox dağ kəndləri - Xınalıq, Buduq, Zeyid, Haputa yağıb.

Qubanın Xınalıq kəndində qarın hündürlüyü 2 sm olub.

Milli.Az

