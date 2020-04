Koronavirusdan sağalanların sayı 165 min nəfəri keçdi

Dünyada koronavirusdan sağalanların sayı 165 min nəfəri keçib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, pandemiyaya dünyada yoluxma hallarının sayı isə 785 mini keçib. Xəstəlikdən dünyasını dəyişənlər isə 37 min 820 nəfərdir.

Xatırladaq ki, 2019-cu il dekabrın 31-də Çin hökuməti Uhan şəhərində pnevmoniyanın sürətlə yayılmağa başladığını açıqlayıb. Yeni tip koronavirusa rəsmi olaraq, COVID-19 adı verilib.

Martın 11-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) yeni tip koronavirusun yayılmasını pandemiya elan edib.

