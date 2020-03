Təhsil Nazirliyindən şagirdlərə şad xəbər: ''Virtual məktəb” layihəsi - RƏSMİ

Təhsil Nazirliyi yeni "Virtual məktəb" layihəsini təqdim edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihə barədə təhsil eksperti Kamran Əsədov məlumat verib. O deyir ki, “Virtual məktəb” layihəsi Təhsil Nazirliyi və "Microsoft" korporasiyası arasında əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.

''Hər bir şagird “Virtual məktəb” portalında qeydiyyatdan keçərək öz yaşına uyğun sinfə təyin olunacaq və müəllimlər tərəfindən həftəiçi teledərslərdə tədris olunmuş mövzulara uyğun hazırlanmış ev tapşırıqlarını yerinə yetirəcəklər.“Virtual məktəb” portalında onlayn dərslərin keçirilməsi üçün də imkan yaradılacaq. Eyni zamanda, şagirdlər yoldaşları ilə görüntülü və səsli əlaqə yaratmaq üçün “Chat” funksiyasından istifadə edə biləcəklər.''

Qeyd edək ki, portalda qeydiyyat 02 aprel tarixindən başlayır.

