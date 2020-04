Təhsil Nazirliyi yeni virtual təşəbbüslə çıxış edib.

Nazirlikdən Milli.Az-a verilən məlumata görə, "Virtual məktəb" layihəsi Təhsil Nazirliyi və "Microsoft" korporasiyası arasında əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.

Hər bir şagird "Virtual məktəb" portalında qeydiyyatdan keçərək öz yaşına uyğun sinifə təyin olunacaq və müəllimlər tərəfindən həftəiçi teledərslərdə tədris olunmuş mövzulara uyğun hazırlanmış ev tapşırıqlarını yerinə yetirəcəklər.

Milli.Az

