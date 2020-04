Koronavirus pandemiyası fonunda misirlilərə #evdəqal çağırışı bu dəfə Cizə şəhərində yerləşən Heops ehramı vasitəsilə çatdırılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ehramın üzərində "Evdə qal, təhlükəsiz qal" sözləri öz əksini tapıb.

Ehramda, həmçinin tibb işçilərinə minnətdarlıq bildirən - "Bizi təhlükəsiz saxlayanlara təşəkkür edirik" sözləri yer alıb.

Ən son məlumatlara görə, Misirdə 656 koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb, 41 nəfər dünyasını dəyişib.

Milli.Az

