Habil Əliyevin koronavirusa yoluxan qızının karantində son durumu - Qardaşından açıqlama

Mərhum xalq artisti, kaman ustası Habil Əliyevin qızı Vəfa Əliyevanın koronavirusa yoluxması və karantinə alınması ilə bağlı xəbər yayılıb.

Habil Əliyevin oğlu Rəvan Əliyev yenicag.az-a danışaraq xəbəri təsdiqləyib:

"Burda nə var ki, bacım həkimdir, yüzlərlə xəstəyə baxır. Yüngül hərarəti olub, karantinə alınıb, səhhəti yaxşıdır, heç bir təhlükə yoxdur".

Qeyd edək ki, 22 saylı Uşaq Poliklinikasının baş həkimi Əliyeva Vəfa Habil qızı koronavirus infeksiyasına yoluxduğundan karantinə alınması xəbərini unikal.org saytı yayıb.

