İranda koronavirusdan əziyyət çəkən deputatların sayı açıqlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, parlamentin 23 deputatı infeksiyaya yoluxub.

Ümumilikdə, 100 milət vəkili koronavirus testindən keçib.

“Tasnim” agentliyinə açıqlama verən İran parlamentinin rəyasət heyətinin üzvü Əsədulla Abbasi bildirib ki, analiz verən daha 40 deputatın COVID-19-a yoluxma şübhəsi mövcuddur.

Son məlumatlara görə, İranda 41 min 495 nəfər koronavirusa yoluxub. 2 min 757 şəxs ölüb, 13 min 911 nəfər sağalıb.

Zümrüd

