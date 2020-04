İrana tibbi ləvazimatlar partiyası ilk dəfə INSTEX maliyyə hesablama mexanizmindən istifadə edilərək göndərilib.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə axşamı Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin “Twitter” səhifəsində məlumat verilib.

“Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya INSTEX mexanizmi vasitəsilə Avropadan İrana tibbi məhsulların ixracını təşviq edən ilk tranzaksiyanın baş tutduğunu təsdiqləyir”, - məlumatda deyilir.



