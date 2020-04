Avropa İttifaqı (Aİ) işğal olunmuş Dağlıq Qarabağdakı qondarma “seçkilər”in keçirildiyi konstitusion və hüquqi çərçivələri tanımır.

Bu barədə təşkilatın bəyanatında deyilir.

Qeyd olunur ki, 31 mart 2020-ci ildə Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma “prezident və parlament seçkiləri” ilə əlaqədar Aİ seçkilərin konstitusion və hüquqi çərçivələrini tanımadığını bir daha bəyan edir.

