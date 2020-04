Gürcüstanda ümumi karantin dövründə ölkə ərazisində alqokollu içkilərin satışı müvəqqəti dayandırılıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə hökumət qərar qəbul edib.

Qərarla şərab, digər alkoqollu içkilər və pivə satışını həyata keçirən obyektlərin fəaliyyəti qadağan edilib.

Qeyd edək ki, qonşu ölkədə bu gün səhər saat 08:00-dan ümumi karantin rejimi qüvvəyə minib. Saat 21:00-dan 06:00-dək komendant saatı tətbiq olunacaq.



