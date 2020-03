Avstraliyanın Viktoriya əyalətində daha 4 körpədə yeni növ koronavirus "Covid-19" aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı əyalətin səhiyyə məsələləri üzrə səlahiyyətlisi Cent Mikalos açıqlayıb. Bununla da bölgədə koronavirusa yoluxan körpə sayı 5 olub. Onun bildirdiyinə görə, əyalətdəki ümumi yoluxma sayı isə minə yaxınlaşıb.

Ölkədə ümumən 4 min 557 yoluxma qeydə alınıb. Avstraliyada virusdan ölənlərin sayı isə 19-dur.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.