GUAM Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində keçirilən qondarma "seçkilər" ilə əlaqədar bəyanat yayıb.

“Report” xəbər verir ki, bəyanat təşkilatın “Twitter”dəki rəsmi səhifəsində dərc olunub.

“Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır. GUAM 31 mart 2020-ci il tarixində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində keçirilmiş qondarma "seçkiləri" qınayır”, - təşkilatın bəyanatında deyilir.



