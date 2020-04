Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 532 nəfərə çatıb.

“Report” “Novosti Armeniya”ya istinadən xəbər verir ki, məlumat Emənistan Səhiyyə Nazirliyinin “Facebook” səhifəsində yayılıb.

Məlumata görə, on sutka ərzində yoluxma faktı qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, Ermənistanda pandemiyadan 3 nəfər ölüb.



