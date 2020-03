Evdə qalmaq kişiləri də evdar etdi - "Evdar kişilər qrupu" / FOTOLAR

Koronavirusdan karantin qaydalarının sərtləşdirildiyi bir dövrdə əhalinin bir qismi ''Evdə qal'' şüarına əməl edərək lazım olmadıqça çölə çıxmamağa çalışır.

Təbii ki, belə günlərdə ev şəratində kimisi özünə ev daxilində məşquliyyət tapır, kimisi film izləyib kitab oxuyur, kimisi ailəsi ilə vaxtını keçirməyə maraqlı olur, kimisi də internetdə oyun və digər sosial şəbəkələrdə vaxtını dəyərləndirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu yaxınlarda ''Facebook'' sosial şəbəkəsində bəylər üçün xüsusi bir qrup da açılıb . ''Evdar kişilər qrupu'' adlanan qrupda hal-hazırda evə oturmaq məcburiyyətində qalan bəylərin evdarlıq sərgüzəştləri postları paylaşılır. Yemək bişirməkdən tutmuş, düzgün təmizlik edilməsi qaydalarına kimi bəylər bir-birinə məsləhətlər verirlər.

Təbii ki, insanların ən çətin vaxtlarda belə psixologiyalarını virus qorxusuna qapdırmamaq üçün əyləncə metodları tapması ürəkaçandır. Təkcə ərzaq yardımı deyil, bir-biri ilə bacardığı köməyi əsirgəməyən digər qruplar da var. Onlar vasitəsi ilə imkansız, işləyə bilməyən, məcburiyyətdən evdə oturmalı olan kimsəsizlərə, yoxsul ailələrə, ailə başçısını itirənlərə köməklik göstərilir.

Elə bu məsələ ilə bağlı jurnalist-sosioloq Lalə Mehralıdan Metbuat.az-a müsahibə verib. Lalə xanım deyir ki, belə qrupların mövcudluğu səmərəli addımdır.

''Boş təhlükəli fikirləri düşünüb özünü depresiyaya salmaqdansa belə qruplarda səmərəli vaxt keçirmək daha məqsədəuyğundur. Həmin qruplarda bir-biri ilə fikir mübadiləsi aparmaq insanları bu çətin dövrlərə birlikdə qalib gəlməyə kömək edəcək".

Sosioloq deyir ki, belə həssas günlərdə köməklik göstərmək çox vacibdir.

''Mən deyərdim ki, bu günlərdə bir çox qruplar öz təyinatlarını dəyişib daha çox yardım etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Bu addımları mən yüksək qiymətləndirirəm. Məsləhət bilirəm ki, insanlar qara fikirlər ilə özlərini pis hiss etməkdənsə belə faydalı qruplarda bir-birinə köməklik göstərsinlər.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az



