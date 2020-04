İranın 5 dəhşətli ssenarisi: 110 min insan öləcək...

İranın Koronavirusla Mübarizə Mərkəzi ölkədə pandemiyanın nəticələri ilə bağlı 5 fərqli proqnoz hazırlayıb.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, ən ümidverici proqnoza əsasən, İranda ən azı 8 minə qədər insanın koronadan öləcəyi və bu virusun daha 2 ay davam edəcəyi gözlənilir.

Belə ki, hər 5 proqnozda iyun ayının əvvəllərində virusun pik səviyyədə olacağı qeyd edilib:

"Analiz və təxminlərə görə, İran yay mövsümünün başlanğıcına qədər COVİD-19-a qarşı mübarizə aparacaq. Dövlətin müdaxiləsi və məhdudiyyətləri ölüm faizinə ciddi şəkildə təsir edir. Ən pis proqnoza əsasən, öhdəlik və qadağalara riayət edilməyəcəyi, məsuliyyətdən boyun qaçırılacağı halda ölüm sayı 110 mini keçəcək".

