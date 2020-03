Tramp koronavirusla bağlı yeni cihazı özü təqdim etdi - FOTOLAR

ABŞ prezidenti Donald Tramp "Ağ Ev"də koronavirusla bağlı mətbuat konfransı təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp mətbuat konfransında N95 tibbi maskalarını dezinfeksiya edərək yenidən istifadəsini mümkün edəcək cihazı təqdim edib. O, mövcud vəziyyətlə bağlı da danışıb:

"Virusa qarşı qələbədən başqa çarəmiz yoxdur. Qarşımızda çətin 30 gün var, bu 30 gün çox önəmlidir, həyati əhəmiyyət kəsb edir. Ölkədə 1 milyon insanı testdən keçirmişik, bu digər bütün ölkələrdən daha çoxdur".

Mənbə: Cnntürk

