Ölkə ərazisində xüsusi karantin rejim qaydalarının təmin olunması və Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tələb və tövsiyələrinə uyğun tədbirlər davam etdirilir.

"Report"un xəbərinə görə, buna baxmayaraq, bəzi sürücülər avtomobillərini mərkəzi yollarda idarə etməklə yanaşı avtoxuliqanlıq da edirlər.

Belə ki, Bakının Heydər Əliyev prospektində avtomobili hərəkətdə olan sürücü yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozub. O, digər avtomobil sürücülərinə də təhlükəli anlar yaşadıb.

Manevretmə hərəkətlərini yerinə yetirən sürücü bu hərəkətləri ilə öz həyatı ilə yanaşı, digərlərinin də həyatını təhlükəyə atıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:







