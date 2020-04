Azərbaycanda virusa yoluxma dinamikası gündəlik artmaqdadır - RƏSMİ

Azərbaycan hökuməti tərəfindən görülən preventiv tədbirlərə baxmayaraq, xəstəliyin ölkə ərazisində yayılması müşahidə edilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan Publika.az-a verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanda virusa yoluxma dinamikası gündəlik artmaqdadır: "Təəssüflə bildiririk ki, xəstəliyin bu artım dinamikasına virusun aqressiv və yoluxma sürətinin yüksək olması ilə yanaşı, əhalinin əksər hissənin xüsusu rejim qaydalarının tələblərinə əməl etməməsi, digər şəxslərlə sıx təmasları, ciddi zərurət olmadığı hallarda evdən çölə çıxmaları, ictimai nəqliyyatda karantin dövrünün tələblərinə tabe olmamaları və digər mövcud qaydalara əməl etməmələri səbəb olub.

