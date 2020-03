İranın Məşhəd şəhərində yeni doğulan uşaqda koronavirus aşkarlandı

Çində meydana gələn yeni növ koronavirus Covid-19 səbəbindən ölüm halları və yoluxmalar artmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın Məşhəd şəhərində yeni dünyaya gələn körpədə koronavirus aşkarlanıb. Bunu Məşhəd Tibb Universitetindən Əhməd Şah Fərhad bildirib. Körpənin nəfəsdarlığından əziyyət çəkdiyi bildirilib.

İranda son 24 saatda koronavirusdan 141 nəfər ölüb, ölənlərin sayı ümumilikdə 2 min 898 olub.

Qeyd edək ki, bu gün Avstraliyada da daha 4 körpədə koronavirus aşkar edilib.

Mənbə: HaberGlobal

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.