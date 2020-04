GUAM - Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat 31 mart soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin anılmasında Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edir.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə təşkilatın "Twitter" səhifəsində deyilir.

Bəyanatda vurğulanır ki, GUAM istəniləmn soyqırım aktını pisləyir və "1918-ci ilin martında ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı tördəilmiş qanli qırğın qurbanlarının xatirəsinin anılmasında Azərbaycanla həmrəydir".

Milli.Az

