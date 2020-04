Nərgiz Cəlilova ilk dəfə Çin vətəndaşı olan kürəkənini göstərdi

Tanınmış teleaparıcı Nərgiz Cəlilova ilk dəfə qızının və kürəkəninin fotosunu paylaşıb.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən bildirir ki, Əməkdar artist fotoya "Qürbətdə yaşayan bütün doğma, əziz insanlara salam olsun. Allah hamınızı qorusun" qısa şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, N. Cəlilovanın qızı Nərmin həkimdir. Amerikada yaşayır. Nərmin Çində doğulub-böyüyən uyğurla ailə qurub.

Nərminin Çin vətəndaşı ilə ailə qurması müzakirələrə səbəb olmuşdu. Bir çox insanlar Nərgiz Cəlilovanın qızının çinliyə ərə getdiyini yazmışdı. Bu şayiələrdən sonra aparıcı açıqlama verərək, kütəkəninin uyğur türkü olduğunu açıqlamışdı.

Milli.Az

