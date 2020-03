Dünyada təxminən 800 min yoluxmaya, 38 min ölümə səbəb olan koronavirusa qarşı Misir piramidaları ingilis və ərəb dillərində "evdə qal" mesajı ilə işıqlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Misirin paytaxtı Qahirə yaxınlığındakı piramidaların işıqlandırılması zamanı tibb işçilərinə də təşəkkür mesajı verilib.

Qeyd edək ki, Misirdə koronavirusa 656 yoluxma halı qeydə alınıb, 41 nəfər isə virus səbəbindən həyatını itirib.



Mənbə: bbc.com

