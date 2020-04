Koronavirusa yoluxan hər beş nəfərədən birində həmçinin digər respirator viruslar təsbit edilir.

Milli.Az oxu.az-a istinadən bildirir ki, bundan əlavə, respirator xəstəlik simptomları ilə xəstəxanaya müraciət edən hər onuncu şəxsdə də sonradan koronavirus aşkar edilir.

Bununla da, başqa növ viruslar daşıyan insanın koronavirusa yoluxmadığı haqda iddia öz təsdiqini tapmayıb.

Bu nəticəni əldə etmək üçün, alimlər koronavirusa yoluxan 549 nəfərin məlumatlarını araşdırıblar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.