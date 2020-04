Avropada koronavirus epidemiyası pik həddə yaxınlaşır - ÜST

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Avropada koronavirus epidemiyasının stabilləşməsinin əlamətlərini qeydə alıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu ÜST-ün səhiyyə sahəsində fövqəladə hallar proqramının icraçı direktoru Mayk Rayan deyib.

Onun sözlərinə görə, İtaliya və İspaniya koronavirusa yoluxmanın pik həddinə yaxınlaşır və bir sıra digər ölkələr tərəfindən tətbiq olunan sərt məhdudiyyətlər müsbət nəticələrini verməlidir.

M.Rayan əlavə edib ki, yeni qeydə alınan yoluxma halları iki həftə əvvəl baş verən yoluxmaların nəticəsidir:

"Bir çox ölkələrdə tətbiq olunan məhdudiyyətlər nəticəsində yoluxmalar yalnız məişət zəminində, ailə üzvləri arasında qeydə alınır".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.