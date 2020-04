ABŞ-ın Nyu-York şəhərində əlavə çadır və mobil morqlarla birlikdə morqların tutumu dörd dəfə artırılıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, görülmüş əlavə tədbirlərdən sonra şəhərin cəsədlərin saxlanması potensialı 800-900-dən 3500-3600-ə yüksəldilib.

Sözügedən rəqəmin yaxın günlərdə daha da artırıla biləcəyi qeyd olunur.

Milli.Az

