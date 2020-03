Türkiyənin Kütahya bölgəsində koronavirus səbəbindən intihar hadisəsi yaşanıb.

Metbuat.az xəbər veirr ki, koronavirus qorxusu ilə dərman içərək intihara cəhd edən 29 yaşlı qız xəstəxanaya aparılıb. Müalicəsi bitdikdən sonra evə qayıdan qız özünü otağının pəncərəsindən - 5-ci mərtəbədən ataraq intihar edib.

İntihar edən qız ilk cəhdindən sonra polisə ifadə verərkən koronavirus xəbərlərinin psixologiyasını pozduğunu deyib.

Mənbə: HaberGlobal

