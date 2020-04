Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı illik məruzə (2019-cu il üzrə) Milli Məclisə daxil olub.

“Report”un əldə etdiyi məlumata görə, sənəd yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq.



