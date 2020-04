2019-cu ilin oktyabr ayına qədər "AtaHolding" MMC-nin baş direktoru olmuş Adıgözəl Ağayev vəzifəsinə qaytarılıb.

"Report" xəbər verir ki, o, bu postda Rəşad Rəsullunu əvəz edib.

Xatırladaq ki, "AtaHolding" 2003-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 40,072 milyon manatdır.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.