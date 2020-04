Çinlilər koronavirusdan ölənlərin sayının hökümətin gizlətdiyini düşünürlər.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Daily Mail" məlumat yayıb.

Çinin Uhan şəhərində bir cənazə evinin ölülərin küllərinin saxlandığı qablardan 5 min ədəd sifariş verməsi məlumatı yayılan iddiaları daha da gücləndirib.

İddialara görə, Çində virusdan ölənlərin sayının 40 mindən çox olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, rəsmi statistikaya görə, ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayı 3309 nəfərdir.

Milli.Az

