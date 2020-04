Ötən il Azərbaycanda bələdiyyələr tərəfindən yol verilmiş pozuntular məlum olub.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı illik məruzədə (2019-cu il üzrə) qeyd edilib.

Məruzəyə əsasən, araşdırmaların nəticələrinin təhlili göstərir ki, maliyyə vasitələrinin qanunsuz istifadə edilməsi, pul vasitələrinin mənimsənilməsi, torpaq sahələrinin real dəyərindən ucuz satılması, habelə bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin bələdiyyə sədri tərəfindən təkbaşına həll edilməsi kimi xarakterik pozuntulara yol verilib.



