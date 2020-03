Gəncə şəhərində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin dəmir yolu vağzalının ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Əliyev Anar Zaur oğlu kəsilmiş-deşilmiş bıçaq yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, dərhal əməliyyat olunub. Hazırda A. Əliyevin vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Onun hansı səbəbdən bıçaqlanması məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

