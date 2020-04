Rusiyalı həkimlərdən koronavirusa qarşı daha bir effektiv silah: şübhəyə yer yoxdur

Rusiya İstehlakçıların Hüquqları və İnsan Sağlamlığının Müdafiəsi Sahəsinə Nəzarət üzrə Federal Xidmət (Rospotrebnadzor) Mərkəzi Epidemioloji Araşdırma İnstitutunun elm adamları koronavirusa qarşı yüksək həssaslıqda test hazırlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, koronavirusu aşkara çıxaran bu testin yanlışlıqla nəticəni pozitiv göstərmək ehtimalı yoxdur.

Qurumdan verilən açıqlamada testin kliniki sınaqlarının uğurla başa çatdığı bildirilib.

Yeni test həssaslıq və spesifiklik baxımından bütün müasir tələblərə uyğundur və eyni zamanda sadəcə Kovid-19-u aşkarlamaqla kifayətlənmir. Test koronavirusu MERS-Cov kimi bənzər viruslardan belə ayırd edir.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.