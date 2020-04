Moskvanın Kommunarka qəsəbəsində yerləşən infeksion xəstəliklər xəstəxanasının baş həkimi koronavirusa yoluxub.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Kommunarkadakı xəstəxananın baş həkimi Denis Protsenkonun COVID-19 virusuna yoluxduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, baş həkim Denis Protsenko martın 24-də Prezident Vladimir Putin həmin xəstəxanaya gələrkən onu müşayiət edib.

Milli.Az

