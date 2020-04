Bir neçə gün öncə koronavirusa yoluxan Türkiyə millisinin və "Fənərbaxça" klubunun sabiq futbolçusu Rüştü Rəcbərin vəziyyəti ağırdır.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə İspaniyanın "Marca" nəşri xəbər yayıb.

Bildirilib ki, hazırda xəstəxanada olan veteran qapıçının səhhəti həkimləri narahat edir.

Qeyd edək ki, Rüştü Rəcbərdə koronavirusun simptomları martın 29-da aşkarlanmışdı.



