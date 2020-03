İngiltərənin Llandidno şəhərində koronavirus səbəbilə boş qalan küçələrə dağ keçiləri zəbt edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sürü halında şəhərə enən heyvanların evlərin bağçalarındakı bitkilərlə qidalandığı görülüb.

Bunu müşahidə edən şəhər sakinləri hadisəni kameraya çəkib sosial şəbəkədə paylaşıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.